udith et sa soeur Leah chantent en yiddish, une langue qui fut parlée de l’Oural à la Roumanie en passant par l’Alsace et l’Italie.

Et même si vous n’en connaissez pas le moindre mot, elle va vous émouvoir, et vous pouvez compter sur les autres » Sisters » pour vous donner envie de chanter et de danser.

Alternant chants, nigunim, horas et autres freylekhs, passant des ballades et des swings de Broadway aux valses, chansons à boire, d’amour, d’espoir et de luttes de la musique juive d’Europe de l’Est, les Marx Sisters vous proposent un voyage à travers les terres du klezmer, des Balkans à l’Amérique.

Préparez vos souliers, ça va déménager.

Line up :

Contrebasse : Benjamin Chabert

Accordéon : Raphaël Setty

Clarinette : Milena Marx

Voix : Judith et Leah Marx