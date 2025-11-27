Les messagers de l’ombres par l’UNTL

Michel Van Zele, réalisateur présente Les messagers de l’ombre, De la débâcle à la clandestinité dans le cadre des documentaires de l’UNTL

Le 03/12/2025 18:30

128 Promenade de la digue 26110 Nyons Tél. 04 75 26 41 37

Payant

Dès que les Allemands entrent dans Paris en juin 1940, trois objectifs non militaires sont visés, la haute banque, le communisme et l’édition.
De là, vont découler le comportement des artistes et des écrivains qui devront pendant quatre ans composer à la fois avec le gouvernement de Vichy et le régime nazi, ou bien entrer dans la clandestinité.
Plusieurs y perdront leur vie, d’autres leur âme.