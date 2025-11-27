Dès que les Allemands entrent dans Paris en juin 1940, trois objectifs non militaires sont visés, la haute banque, le communisme et l’édition.
De là, vont découler le comportement des artistes et des écrivains qui devront pendant quatre ans composer à la fois avec le gouvernement de Vichy et le régime nazi, ou bien entrer dans la clandestinité.
Plusieurs y perdront leur vie, d’autres leur âme.
Les messagers de l’ombres par l’UNTL
Michel Van Zele, réalisateur présente Les messagers de l’ombre, De la débâcle à la clandestinité dans le cadre des documentaires de l’UNTL
