Concert

« Les montagnes qui chantent » : concert cors des alpes de fin de stage

Concert de cors des Alpes et autres. En cas de pluie à la Salle des Fêtes

Le 18/01/2026 16:00

place de la Chevalerie 26460 Bourdeaux Tél. 04 75 53 32 04

Gratuit pour les visiteurs