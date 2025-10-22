Aminata a quitté son pays ; elle est venue ici pour chercher » la civilisation « . Elle ne sait pas ce que c’est, elle ne sait pas si ça rentre dans un sac, s’il faut la porter sur la tête ou sur le dos mais elle a promis aux gens de son pays qu’elle irait jusqu’au bout…
Hamid, avant même qu’il ne pousse son premier cri, avait plein de préjugés sur sa tête. Enfant d’immigrés de la 4e, 5e génération…
Il y a aussi John, David, Habimana, Robert, Bijou. Kala Neza les a rencontrés dans les nombreuses gares empruntées, les trajets de rues.
Ce spectacle raconte les rencontres, les souvenirs, les moments suspendus dans le temps qu’elle a griffonnés sur le vif : la fiction et la réalité s’y donnent la main au service de la dignité. Nous sommes des enfants de la terre ; des Cocréateurs de l’univers.
Les mots dans les oreilles » – Contes et Rencontres
« Les mots dans les oreilles », spectacle de Kala Neza dans le cadre du festival Contes et Rencontres, en partenariat avec le Carrefour des habitants
