En pleine affaire des poisons, la comtesse de Grignan tombe malade. Très inquiet le comte de Grignan fait appel aux » mouches » c’est à dire aux hommes du lieutenant général de police de Paris afin de mener l’enquête. À vous de trouver le coupable et surtout l’antidote…
Tous les jours du 18 OCT au 02 NOV 2025 à 11h
A partir de 7 ans
Les mouches du Comte
Activité famille dès 7 ans
23 rue Montant au Château 26230 Grignan Tél. 04 75 91 83 50
