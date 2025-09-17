DEAR POLA : Folk intimiste. Une guitare, une voix, un songe qui joue avec nos émotions, nos sentiments, nos sens. Une artiste humble qui sait transporter les âmes.
KATZ :Trip hop lunaire. Une route, un voyage, un envol vers milles contrées. Un quatuor explorant des paysages sonores, visuels, sensoriels.
LA SCANDALEUSE : Selecta furieuse Authentique, éclectique, passionnée. Elle manie l’art du choix musical avec goût, intensité, fureur.
Les murs ont des oreilles
Pour le premier événement de l’association KATZPROJEKT, c’est un lieu emblématique de CREST qui a été choisi.
En effet pour suspendre vos yeux et vos oreilles, il faudra s’élever jusqu’à la chapelle des Cordeliers le 26 septembre 2025.
la chapelle des Cordeliers 26400 Crest Tél. 06 78 67 67 57
