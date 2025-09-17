Concert

Les murs ont des oreilles

Pour le premier événement de l’association KATZPROJEKT, c’est un lieu emblématique de CREST qui a été choisi.
En effet pour suspendre vos yeux et vos oreilles, il faudra s’élever jusqu’à la chapelle des Cordeliers le 26 septembre 2025.

Le 26/09/2025 18:00

la chapelle des Cordeliers 26400 Crest Tél. 06 78 67 67 57

Payant

DEAR POLA : Folk intimiste. Une guitare, une voix, un songe qui joue avec nos émotions, nos sentiments, nos sens. Une artiste humble qui sait transporter les âmes.
KATZ :Trip hop lunaire. Une route, un voyage, un envol vers milles contrées. Un quatuor explorant des paysages sonores, visuels, sensoriels.
LA SCANDALEUSE : Selecta furieuse Authentique, éclectique, passionnée. Elle manie l’art du choix musical avec goût, intensité, fureur.