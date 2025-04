Les Musicades 2025

Au programme du festival :

– Ouverture dans les Jardins du Musée par l’Orchestre symphonique Victor Hugo sous la Direction de Jean-François Verdier avec la participation de Chouchane Siranossian, Sandrine Sarroche … (jeudi 21)

– Spectacle »Entre duel et duo » avec Jean-François Zygel et André Manoukian (vendredi 22)

– Concert d’orgues à la Collégiale Saint Barnard de Baptiste-Florian Marle-Ouvrard (samedi 23 après-midi à la Collégiale)

– »Les Musicades célèbrent l’Amour » avec Emmanuel Rossfelder, Nathanaël Gouin, Astrig et des invités surprise (samedi soir 23)

– Opéra » Cosi fan tutte » de Mozart (version 2 heures) par Castel Artes et l’Orchestre du Printemps sous la Direction d’Edwin Crossley-Mercer (dimanche 24)