Les musicales en Tricastin : deux récitals lyriques

Une Alto, une Soprano, accompagnées respectivement par un accordéoniste classique et par un guitariste. Voilà une soirée originale sous les voûtes majestueuses de la Cathédrale de Saint Paul Trois Châteaux.

Les fidèles des Musicales en Tricastin auront reconnu Magdalena Kulig et Maciej Zimka, déjà accueillis dans le festival il y a quelques années, lors d’un concert émouvant. Ils reviennent avec un nouveau programme très impressionnant (Mahler et Strauss sont d’une difficulté redoutable !), pour charmer une fois de plus nos oreilles !

– Suivi d’un petit entracte où une boisson vous sera offerte.

Nul doute que l’émotion sera également au rendez-vous lors du récital de Luciano et Giusy Miriam Pompilio, père et fille, dans un programme particulièrement attrayant et coloré !