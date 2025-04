Les musicales en Tricastin : La 7ème de Beethoven

Une soirée à tubes ! La Septième Symphonie de Beethoven est l’une des plus jouées dans le monde, aux côtés des fameuses 9e Symphonie, 5e Symphonie et 6e Symphonie ( » Pastorale « ).

C’est le second mouvement de la 7e symphonie qui a fait toute la renommée de cette oeuvre. Un moment poignant, comme le grand compositeur viennois sait les composer. Et l’on ne présente plus la Suite de Bizet et la Danse Slave de Dvoràk, qui font le tour du monde !

Ces belles pages musicales seront interprétées par le tout jeune orchestre parisien ANIMA, fondé en 2022, et dirigé pour l’occasion par sa cheffe vénézuélienne Gena LIEVANO.

Ce concert de clôture est le bouquet final d’un festival qui n’espère qu’une chose : vous faire vivre des moments de bonheur et d’émotion, à l’écoute de la Musique Classique.