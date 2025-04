Les musicales en Tricastin : Nuit du piano à 4 mains

Une 2ème Nuit du piano ! Oui mais ……… à 4 mains ! En 2024, Maurizio MATARRESE et Carla AVENTAGGIATO n’avaient pu rejoindre notre festival, suite à un problème informatique mondial. Nous nous étions engagés à les réinviter. C’est chose faite !

Et vous pourrez entendre cette année ces deux grands pianistes dans un programme époustouflant de virtuosité.

Complicité et talent indubitables sont les mots qui viennent à l’esprit lorsqu’on écoute Maria COSTANTINO et Andrea ALLEGRINI. Ils ont l’art d’enthousiasmer leur public ! Laissez-vous tenter !

20h : Duo COSTANTINO – ALLEGRINI :

W.A.Mozart, L. Van Beethoven,

F. Schubert, F. Mendelssohn,

O. Respighi, F. Busoni, G. Verdi

Entracte gourmand offert !

22h : Duo MATARRESE – AVENTAGGIATO :

Oeuvres de M. Ravel et de F. Liszt