Notre parc reste ouvert jusqu’à minuit pour des aventures inoubliables dans les arbres. (parcours verts à violet + Méga Tyrolienne)
Vous évoluerez dans les arbres sous les étoiles, équipés d’un casque et d’une frontale,
Vous aurez également l’occasion de survoler le parc sur la MEGA TYRO sous la lumière des étoiles.
Les places sont limitées, la réservation est donc obligatoire.
Les nocturnes de Vert’Tige Aventure
Vous cherchez une expérience unique pour cet été ? Découvrez notre parc accrobranche la nuit ! Dans une ambiance magique vous profiterez de la fraîcheur de la nuit tout en vivant des sensations fortes.
Impasse Sausse 26230 Roussas Tél. 06 29 91 56 01
Notre parc reste ouvert jusqu’à minuit pour des aventures inoubliables dans les arbres. (parcours verts à violet + Méga Tyrolienne)