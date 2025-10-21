Sortie de résidence, ce n’est pas un spectacle abouti mais la présentation d’un travail en cours, une ébauche, une opportunité d’échanges avec le public sur la thématique des femmes obstinées. La première du spectacle est prévue le 1er Novembre 2026.
Pluridisciplinaire, entre théâtre, danse et manipulation d’objets, ce spectacle s’inspire de l’histoire vraie de Lucia Pisapia Apicella, une italienne qui, à la fin de la première guerre mondiale, s’est faite connaître en recherchant les identités et en prenant soins des corps de tous les soldats décédés dans sa région, contre l’avis des autorités locales et sans tenir compte de la nationalité des défunts.
Je souhaite que le public soit transporté dans l’univers de Lucia et de ces Antigones contemporaines comme Cristina
Cattaneo qui se bat pour l’identification des victimes de la Méditerranée, les mères de la Plaza de Mayo qui cherchent sans répit dans les déserts leurs fils massacrés par le régime, les héroïnes des romans de Ellif Shafak ou encore les femmes mexicaines qui cherchent leurs soeurs disparues
Lucia devient le symbole du courage et de l’obstination des femmes qui, comme elle, ont souvent été reléguées aux marges de l’Histoire et qui n’ont pas baissé la tête mais ont choisi, en assumant les risques, de se déterminer en tant que sujets en agissant ainsi en dehors de la pensée majoritaire.
Simona Boni
Les Obstinées
Compagnie Grasparossa
Tout public à partir de 12 ans
Écriture et interprétation : Simona Boni
