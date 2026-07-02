? TRANCE TELECOM
Trance Acid Techno
Le haut débit festif est enfin disponible dans votre région. Veuillez rester en ligne, nos techniciens vont mixer votre réalité. Entreprise agréée par l’ARCEP (Autorité de Régulation des Connexions Émotionnelles et Psychédéliques), Trance Télécom déploie depuis 2025 le haut débit festif dans toutes les zones blanches du dancefloor.
Leur victoire au tremplin du Printemps de Bourges n’est pas un hasard : les deux techniciens de l’extrême ont été envoyés sur scène pour installer la fibre trance dans les esprits encombrés.
Leur service comprend : Installation de BPM synchronisés avec vos chakras, réinitialisation du système nerveux via des drops calibrés ISO-808, maintenance des corps en lévitation, et bien sûr, une assistance 24h/24 en cas de coupure de vibe.
D’après une étude indépendante (menée par eux-mêmes à 5h du mat’), 99,8 % des utilisateurs atteignent un état de téléportation intérieure dès la première boucle. Le reste ? Trop occupé à danser pour répondre au sondage.
Trance Télécom, ce n’est pas un duo, c’est un portail vers une dimension parallèle, accessible sans mot de passe, juste en criant « JE SUIS EN TT »
? LES OFF DJ CREW
Rock & Electro Groove
Retrouvez l’équipe des Off derrière les platines !
Les Off : Bal Dj – Festival Sur le Champ
Venez passer une soirée Bal Dj dans la cour de l’Ecole Pergaud, Place du Palais, à partir de 19h.
5 Place de Palais 26000 Valence Tél. 04 75 44 90 40
? TRANCE TELECOM