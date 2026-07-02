? POTHOS
Latin Jazz
Groupe de jazz-latin aux notes ensoleillées, baladant leurs sonorités de la bossa au groove : jouées, improvisées, parfois même chantées.
? LE LABO de Jazz Action Valence
Jazz & bien plus !
Du Jazz aux musiques latines, en passant par la Pop, le Groove, le Rock, le Rap, les musiques africaines et les « tournes » asymétriques, cet ensemble est un laboratoire musical qui existe à Jazz Action Valence depuis 6 ans maintenant. C’est un espace de création collective, où fourmillent les idées, se côtoient les influences et se mélangent les inspirations. Le maître mot ? Le plaisir de jouer ensemble, et de composer ensemble ! Un résultat toujours singulier et plein de surprises.
? SCHÖN
Covers acoustiques : 7 musiciens qui proposent des morceaux d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs, le tout avec un mélange d’instruments acoustiques et de bonne humeur.
Les Off : Live au Marché – Festival Sur le Champ
Live au Marché nocturne des créateurs Place des Clercs. En partenariat avec Jazz Action Valence.
? POTHOS