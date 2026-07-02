? ENCORE & ENCOR
Duo Techno/Live Machines
Mené par deux producteur.ices bercé.es à la rave et aux soirées sound system lyonnaises & berlinoises (Leslie Morrier – Ellis Anima et Baptiste Pierre – Ctrl Alt Supp), Encore & Encor délivre un set frontal, intense, aux influences UK, groovy avec une pointe d’Acid techno. Musique libre et sans concession, E&E célébre la techno sous toutes ses formes, en restant toujours exigeant dans le choix des textures et des styles, et toujours, toujours, résolument rave. Exalté, vivant et sans timecode, essentiellement joué sur machines analogiques, chaque live d’E&E est authentique et invite à la danse et au lâcher prise.
? TANZCOD
Maison Micromachine, musiques électroniques depuis 2003: Dju K, Le Fabrikan, Dark Fader.
Pour les aficionados, Micromachine est de retour, et s’appelle Tanzcod !
? PHARMACIE
Live Electronic
Duo batterie et synthétiseurs, PHARMACiE ratisse la bass music avec l’énergie d’un groupe de rock. Du big beat à la drum’n’bass en passant par l’electropunk, PHARMACiE fait transpirer sans ordonnance.
Les Off : Lives Machines – Festival Sur le Champ
Venez passer une belle soirée dans la cour de l’Ecole Pergaud, Place du Palais, à partir de 19h.
5 Place de Palais 26000 Valence Tél. 04 75 44 90 40
? ENCORE & ENCOR