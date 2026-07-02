Les Off : Mix au Marché – Festival Sur le Champ

En partenariat avec Radio Méga et son vélo studio, événement diffusé en direct sur le 99.2

? SELACTES

Tropical & House Music

? DJ DESCHAMP

House, Bon.Soir

Quand il n’est pas en train de faire briller ses vinyles comme des trophées, Dj Deschamp réunit sur la piste tous les amateurs de funk, disco et soulful, pour une véritable coupe du monde du groove. Avec des sets dignes d’une finale, il enchaîne les passes décisives entre classiques imparables et pépites oubliées, toujours avec le sourire et une bonne dose d’autodérision.

? MERLIN

Deep House, Italo Disco

Figure régulière de la scène valentinoise depuis une dizaine d’années, il joue aussi bien une house deep, groovy et organique qu’une techno mélodique mêlée à des sons plus électros, italo et disco influencés par les synthés et boites à rythme des années 80.

Le jour, il nous transportera sur la plage de Las Salinas ou sur le marché de Rimini tandis que la nuit, il se révèlera sous un aspect plus club avec des kicks puissants et des basses qui roulent !