Les Off : Rap to Dance to Dub – Festival Sur le Champ

? R DUG

Electro Dub

R-DUG transforme chaque concert en voyage sonore. Depuis plus de vingt ans, il fusionne dub, électro et émotion, chantant tout en manipulant ses machines, créant une connexion rare avec le public. Chaque set est unique, nourri par l’énergie du lieu et la magie de l’instant.

Après un début humble comme roadie, il explore la scène, les machines et la composition, forçant sa créativité et sa présence scénique à se dépasser, enrichie par des cours de théâtre. Ces expériences forgent son style : un dub électro vivant, organique, où la technique rencontre l’âme.

En 2013, il devient R-DUG, affirmant une direction artistique claire : des sons puissants, des textures subtiles, un univers où la nature et la ville, le rythme et la mélodie se répondent.

Son nouvel album, The Awakening of the Shadows (15 mai 2026), explore de nouveaux horizons, tandis que sa compilation For Few Riddims More invite musiciens et chanteurs à réinterpréter ses morceaux, prolongeant l’expérience au-delà de la scène.

R-DUG, c’est plus de vingt ans de passion, un travail de production minutieux et des performances live qui captivent, surprennent et transportent. Une musique qui se vit, s’écoute, se partage.

? FOIN No Wave

Trio électro combinant batterie et boite à rythmes aux synthétiseurs analogiques, guitare et basse électriques dans un style percutant.

? MADAME BERT

Hip Hop Rap

Madame Bert, alias MadBert, démarre sa carrière musicale lors d’un open mic’, sur un qui pro quo qui lui vaudra son surnom. Pilier de la scène locale de Valence Angeles, graffeur, beatmaker, c’est un activiste culturel passionné. Pur condensé d’énergies positives et communicatives, il en tire aujourd’hui un style unique entre rap, électro, poésie et bass music.

À découvrir sur scène absolument.