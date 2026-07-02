Les Off : Rock the School – Festival Sur le Champ

? MIZPAH

Acid Ballad

Le collectif psychédélique fondé par David Jasso originaire de Los Angeles, est façonné par des paysages sonores tourbillonnants, l’improvisation et une fascination pour les liens invisibles qui unissent les êtres. Le mot » Mizpah » incarne le lien symbolique entre des personnes séparées par la distance ou la mort. Pour le groupe, il évoque une communication par-delà les frontières : entre les vivants et les morts, le soi et l’autre, la présence et l’absence. L’harmonie dans leur musique dessine les contours de la connexion, tandis qu’un chaos dissonant s’y glisse pour dépouiller l’expérience jusqu’à quelque chose de brut et réel. Mizpah se fait explorateur de la manière dont nous nous rejoignons dans les vastes espaces où le silence et la mémoire se rencontrent.

? CHEERS

Indie Rock

Groupe de Saint-Donat-sur-l’Herbasse, un petit village tranquille qui abrite pourtant un garage de 10 m² où ils façonnent leurs chansons.

Avec des membres issus des Music is not Fun, Off Models ou The Socials, leur musique s’inspire de l’énergie brute des années 90 : un peu de sueur, un peu de fuzz, beaucoup d’amour. Ils naviguent quelque part entre l’énergie d’un pogo de lycée et la mélancolie d’un slow sur cassette.

? MYSTICALLS

Pop Rock