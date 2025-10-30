Propose un concert plein d émotions, de surprises, d’amitiés et de possibilités.
A géométrie variable, on peut être 5 comme 50 !
Quelques reprises de Georges Brassens, de jazz et des compositions punk ou à texte.
Laissez vous surprendre !
Pas de billetterie pour cet évènement festif qui sera debout.
Les Oiseaux de Trottoir Fanfare
Orchestre cyclo itinérant chansonnier.
La Maison Nugues 18 Rue de l'Armillerie 26100 Romans-sur-Isère Tél. 07 62 18 82 06
Propose un concert plein d émotions, de surprises, d’amitiés et de possibilités.