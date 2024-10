les Oiseaux de Trottoir

Créé il y a deux ans en réaction à la claustrophobie culturelle du CoronaWorld, l’orchestre compte à son actif des centaines de concerts au fil des 11 tournées déjà réalisées.

Un répertoire musical éclectique et poético-festif s’articule autour de réarrangements audacieux et originaux de classiques de la chanson française (Brassens, Aznavour, P. Perret etc.) et internationale. Mais on y trouve aussi des compositions originales, des berceuses revisitées, des poèmes mis en musique et bien d’autres surprises, pour tous âges et tous publics.