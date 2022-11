Les  » Oiseaux de trottoirs « 

Orchestre chansonnier à géométrie variable et à vocation voyageuse, les » Oiseaux de trottoir » c’est un collectif d’envergure d’une vingtaine de piafs, qui parcours les routes à vélo, et pour cette tournée ils viennent dans notre forêt nous déloger de nos nids douillés. Pour leur migration saisonnière, ces sacrés volatiles vont nous faire danser, virevolter, siffloter, planer, alors ouvrez la porte de vos cages et venez écouter…