Les Pagodes aux Goûtatou – Valence en Gastronomie Festival

Dégustez les produits de nos artisans et producteurs locaux, faites des découvertes culinaires, régalez-vous ! Monnaie unique « Goûtatou », disponible en précommande.

Les Pagodes aux Goûtatou vous attendent pour ravir vos papilles !

Partez en voyage à la découverte de nos chefs, vignerons, artisans et producteurs locaux de qualité, des saveurs de Drôme et d’Ardèche, explorez des lieux historiques de Valence et découvrez les merveilles culinaires de notre région.

Cette année encore, les Pagodes seront exclusivement présentes sur le Champ de Mars, avec plus de 90 exposants : entreprises gastronomiques de l’association De la Terre aux Étoiles, mais également entreprises invitées par nos partenaires la Région, la Drôme, l’Ardèche, l’Ain, l’Isère.