Concert

Les petits chanteurs de Valence

Venez écouter les Petits Chanteurs de Valence, choeur d’enfants de la cathédrale, de 8 à 15 ans, pour une pause musicale de 30 minutes.
Chants, orgue, sous les voûtes séculaires de la magnifique cathédrale.

Le 03/05/2026 18:30

Place des Ormeaux 26000 Valence Tél. 06 79 47 31 91

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs

Vous ne connaissez pas ? Laissez vous conduire par la beauté de la musique et des voix d’enfants.
Direction : Clément Monnet, chef de choeur
Orgue : Dominique Joubert, organiste titulaire de la cathédrale