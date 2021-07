Les petits pestacles pour enfants

Les enfants ont aussi leur festival dès 1 ans, 3 ou 4 ans selon le spectacle. Le matin, ils pourront s’émerveiller du théâtre joyeux et déluré, du théâtre d’acrobatie ou pop-up, des marionnettes et objets, de spectacle musical…

Au progamme :

– « A l’eau Lola », le 23 juillet. Spectacle musical et familial par la Cie Lutine, à partir de 2 ans. 40 mn.

– « Pratique de l’envol », le 30 juillet. Théâtre d’acrobatie pour le plaisir de tous par la Cie les Indéformidables, dès 4 ans. 40 mn.

– « Le pommier des petites bêtes », le 6 août. Théâtre joyeux et déluré, de marionnettes et d’objets, chants et accordéon par la Cie Carlota Tralala, de 3 à 103 ans. 45 mn.

– « Le p’tit parc au bout de la rue », le 13 août. Spectacle de marionnettes par la Cie de Zéphirin, de 1 à 5 ans. 30 mn.

– « Tane petit âne en chemin », le 20 août. Théâtre pop-up par la CieCarlota Tralala, dès 3 ans. 45 mn.