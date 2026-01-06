Quand la chanson rencontre le geste… Ce spectacle est un condensé de tendresse : des chansons douces et aiguisées mêlées à des séquences gestuelles drôles et veloutées. Les artistes nous emportent dans une farandole de souvenirs, et on ressort avec une envie furieuse de prolonger l’instant. Ne ratez pas la nouvelle création de Maxence Descamps !
Les petits riens (qui font les grands touts)
Compagnie : RêVOLT
Équipe artistique : Chant : Camille Pasquier Jeu : Maxence Descamps
Metteur en scène : Eva Mifsud
Auteur : Camille Pasquier et Maxence Descamps
Durée : 1h20
70 Allée E. Farnier, ZAC des Laurons 26110 Nyons Tél. 07 83 07 59 75