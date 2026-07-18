Dans ce spectacle tendre et décalé, Camille leur prête sa voix, tandis que Maxence leur donne corps sans mot dire. Ils forment un duo étonnant, mariant espièglement chant et théâtre gestuel, et proposant un spectacle rempli d’humour et de nostalgie qui se vit comme l’ouverture d’une boîte à souvenirs.
A travers des saynètes de mime et des chansons originales (garanties 100% sans IA), Les Petits riens explore les traces du passé qui nous collent à la peau : une photo un peu floue, une habitude tenace, un anniversaire, une sortie en tandem… autant de petits riens, anodins en apparence, qui deviennent les piliers de nos grandes histoires profondément intimes et pourtant communes à la fois.
Les Petits Riens
Compagnie : RêVOLT
Équipe artistique : Théâtre : Maxence Descamps Chanson : Camille Pasquier
Auteur : M. Descamps / C. Pasquier
Durée : 1h15
96 Promenade de la Digue 26110 Nyons Tél. 07 83 07 59 75
Dans ce spectacle tendre et décalé, Camille leur prête sa voix, tandis que Maxence leur donne corps sans mot dire. Ils forment un duo étonnant, mariant espièglement chant et théâtre gestuel, et proposant un spectacle rempli d’humour et de nostalgie qui se vit comme l’ouverture d’une boîte à souvenirs.