Aujourd’hui, de nombreux professionnels cherchent à réduire leur dépendance aux géants du numérique, à protéger leurs données et à utiliser des solutions plus éthiques et durables.Venez nous rejoindre EN PRÉSENCE au Moulin Digital pour ce café-outils dédié aux Outils numériques alternatifs à ceux de la Big Tech. Dans ce café-outils, découvrez des alternatives concrètes et accessibles pour vos recherches, vos échanges, votre organisation et votre collaboration en ligne. Nous explorerons ensemble des outils libres, simples d’usage et respectueux de la vie privée, ainsi que des bonnes pratiques pour passer à l’action progressivement.
A partir de 8h30, on vous accueille avec du café-thé & madeleines pour se rencontrer et échanger.
A 9h, Café-Outils numériques alternatifs à ceux de la Big Tech.
A 10h, on échange et on fait du réseau toute la journée, visite de notre tiers-lieu et présentation de nos activités.
Toute la journée possibilité de tester notre coworking.
Hâte de vous accueillir au Moulin Digital !
Les Portes toujours ouvertes des tiers-lieux – Le Moulin Digital
Café-outils dédié aux Outils numériques alternatifs à ceux de la Big Tech.
Le cube numérique 8 Avenue de la Gare 26300 Alixan Tél. 04 75 83 50 58
