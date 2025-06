Les regardeurs

Telle est l’invitation que lancent le peintre jean-Louis Lucatelli et le sculpteur Saniel Hemmery..Entre abstraction et hyper-abstraction, l’exploration de ces domaines nous entraine vers des toiles qui vibrent de nuances et de matières..Les créations de D. Hemmery, épurées et stylisées sont en écho des peintures..Alors, à votre tour, devenez le temps d’un moment choisi, un regardeur.