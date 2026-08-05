Les Rencontres Ad Hoc #9

Programmation :

https://www.lesrencontresadhoc.com/wp-content/uploads/2026/07/ADHOC2026_PROGRAMME_05.pdf

Chaque année, début septembre, dans le petit village de Mirabel-et-Blacons, au coeur de la vallée de la Drôme, les Rencontres Ad Hoc organisent leur festival, dédié aux films documentaires hors circuit. C’est l’occasion de programmer une quinzaine d’oeuvres engagées, qui proposent un regard d’auteur affirmé, avec comme seul critère de ne pas avoir été diffusé déjà sur une chaîne de télévision nationale. Le festival est sans palmarès. Les Rencontres Ad Hoc veulent ainsi offrir une visibilité à des oeuvres qui peinent, le plus souvent, à s’inscrire dans les circuits habituels. C’est aussi l’occasion de leur faire rencontrer un public passionné et de développer des liens entre celui-ci et le monde professionnel, dans un espace de convivialité et de réflexion ouvert à toutes et à tous.

Les activités proposées

Les séances de projection sont suivies de débats en présence des équipes de réalisation, en alternance avec différentes rencontres et tables rondes thématiques rassemblant public et professionnels. Une large place est donnée aussi aux documentaires sonores, à des ateliers participatifs, etc. Ces rencontres sont aussi un moment festif et convivial avec des apéro-concerts, des expositions et des animations, qui profitent d’un cadre arboré précieux permettant de rassembler plus de trois mille personnes. Les projections sont proposées en journée dans 2 salles et le soir en séance plein air.