Les rencontres Ad’hoc: projection de « Eco » et « Demain au boulot » à L’élabo de paulette

Ciné-débat autour des projections « Eco » et « Demain au boulot » dans le cadre du festival Les rencontres Ad’hoc. Films documentaires hors-circuit.

» Eco « de Noémi Aubry:

Les tambours résonnent au fond de la mine, le bal a lieu demain. Nous sommes le 14 du mois.

Production Ozho Naaye / France 2025 / 6 minutes

» Demain au boulot « de Liza le Tonquer:

À Douarnenez, alors que la ville vient de célébrer le centenaire de la Grève des Sardinières de 1924, les dernières conserveries ont quitté le port pour la zone industrielle.

À l’usine le malgache, le baoulé et le lingala se mêlent aux bâillements et aux accents douarnenistes. On chemine avec les sardinières d’aujourd’hui dans le monde ouvrier contemporain et dans une communauté de femmes au travail et en lutte.

Paris-Brest Productions / France / 2024 / 52 minutes