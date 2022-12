Les « Rencontres Barjavel »

« Rencontres Barjavel » en présence des conférenciers invités :

Natacha Vas-Deyres, (professeure agrégée de lettres à Bordeaux), Ugo Bellagamba (maître de conférence à l’Université de Nice-Sophia-Antipolis) et Pierre Creveuil de l’Association des Amis de René Barjavel.

Vendredi 20 janvier

? Rencontres / animations scolaires à la Maison de Pays de 14h à 16h.

? Soirée lectures vivantes autour de la dystopie dans le cadre de la Nuit de la lecture sur le thème de la Peur, à la Médiathèque départementale, 9 rue Albin Vilhet, 18h.

Extraits de romans de Barjavel lus avec et par des élèves.

Samedi 21 janvier

? Cyclo découverte « La Barjavel » : partez à la découverte de Tarendol, village d’origine de la famille de René Barjavel et profitez de la beauté des paysages avec l’association Les Cyclotouristes nyonsais. Départ de l’Office de Tourisme, place de la Libération, pique nique à l’arrivée. Inscriptions et renseignements au 07 70 00 83 95.

Plus d’informations sur le site cyclos-nyonsais.blogspot.com

? Inauguration des Rencontres Barjavel, à la Maison de Pays, 10h30.

? Conférence « René Barjavel dans la tempête de l’histoire », par Natacha Vas-Deyres, Ugo Bellagamba et Pierre Creveuil. À la Maison de Pays, 11h.

? Conférence « Au coeur de la science-fiction française avec René Barjavel », par Natacha Vas-Deyres, Ugo Bellagamba et Pierre Creveuil. À la Maison de Pays, 16h.

? Projection du film « Les Chemins de Katmandou » d’André Cayatte (1969), d’après un scénario de René Barjavel, au Cinéma l’Arlequin, place de la Libération Sud, 21h.

Tarif : 3,5 EUR.

Vendredi 20 et samedi 21 janvier

? Exposition memorabilia sur Barjavel, salle du rez-de-chaussée du Musée d’archéologie et d’histoire de Nyons et des Baronnies, 8 rue Pierre Toesca.

Découvrez l’oeuvre et les activités de l’auteur à travers articles, extraits journalistiques, ouvrages, affiches de films et photos.

? Stand de la librairie de L’Olivier dans le Hall de la Maison de Pays : ouvrages sur, de et autour de Barjavel.

? Visite du Fournil Achard-Barjavel rue Jean-Pierre André, de 10h à 12h et de 15h à 18h.

Découvrez la boulangerie réhabilitée en lieu patrimonial dans laquelle les parents de René Barjavel se sont rencontrés et ont exercé leur métier de boulangers.

? Le sentier » découverte » Barjavel : ce sentier de randonnée de 5km vous propose de retrouver les lieux qui ont bercé l’enfance de l’écrivain.