Les Rencontres de l’Humour

Vendredi 4 juin à 20h45 : » Première Débauche » de et avec Anaïs Tempère Lebreton

?Première débauche vous invite à participer à un entretien d’embauche collectif : un poste à pourvoir, une machine à café, une recruteuse en pleine forme et une salle pleine de candidats. Si tout va bien, à la fin, il n’en restera qu’un… Si tout va bien…

Samedi 5 juin à 15 h : » BEEP « , spectacle jeune public de percussions corporelles

Deux percussionnistes. L’un » pince-sans-rire » et calme. L’autre » pop-corn » et taquine. Duo ou duel ?

Avec leur corps comme seul instrument et une imagination débordante, ce tandem nous embarque dans une aventure rythmique sans parole, remplie de péripéties.

Un bruit, un geste, un regard…tout devient jeu, tout devient rythme, tout devient… BEEP !

Les percussions corporelles utilisent les sons du corps et le mouvement pour créer des rythmes.

Comédiens percussionnistes : Barbara Essertel & Emeric Priolon / Direction d’acteurs : Claudine Serme

Samedi 5 juin à 20 h45 : » Les potes à Marcel « , plateau humour orchestré par Delphine Delepaut, avec 3 comédiens de la scène lyonnaise

Delphine, on ne la présente plus ! Cumulant une écriture fine, pleine de jeux de mots, et une incroyable capacité à incarner les personnages les plus divers, elle provoque immanquablement l’hilarité. Cette année, nous avons décidé de lui confier les rènes de ce plateau humour devenu un rendez-vous incontournable des Rencontres. A ses côtés, Annick Aime, Khalid Akhazane, et Audouin le tentaliste.

Dimanche 6 juin à 15 h : » Une envie folle « , comédie de Fabrice Blind, Michel Delgado et Carole Fonfria

La jolie et pétillante Juliette a mis le grappin sur deux pigeons de la plus belle espèce. Quentin, présentateur météo coquet et Jean, flic profiler qui a le flair d’un bulot. La belle va s’installer avec les deux hommes pour une arnaque de haute voltige. Menteuse, usurpatrice d’identité mais sexy en diable, la séductrice va faire exploser le quotidien des deux hommes.

Coup bas, jalousie, mesquineries, quiproquos et rebondissements seront présents dans ce ménage à trois.