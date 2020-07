Les Rencontres Musicales du Roubion : Beethoven & Mozart Quinquettes avec Pianoforte

Chaque été, les Rencontres Musicales du Roubion vous proposent des concerts de musique ancienne, donnés par des musiciens professionnels de haut niveau qui se réunissent à Pont de Barret dans la Drôme pour le plaisir de faire de la musique ensemble et de la partager avec vous, dans une ambiance différente des grands festivals ou des salles de concerts qu’ils fréquentent habituellement.

Cela peut être l’occasion pour eux d’aborder de nouveaux répertoires, de préparer des tournées ou un enregistrement…

A l’issue des concerts, une libre participation est proposée afin de couvrir les frais de voyage et d’intendance des musiciens et un verre de l’amitié réunit traditionnellement public et musiciens.

L’édition 2020 devrait pouvoir se dérouler dans les conditions habituelles malgré la crise sanitaire. Nous restons à l’écoute des consignes, et nous vous tiendrons informés en cas de changement.

Tous les concerts ont lieu à l’Église de Pont de Barret avec libre participation aux frais.

Attention, cette année tous les concerts seront à 18h.

Cela nous laisse la possibilité de doubler certains concerts si la capacité d’accueil doit être réduite.