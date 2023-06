Les Rencontres Sonochromes

Pour cette 3ème édition, les oeuvres de MARIE DUBOIS (Marie-Noëlle Duboisdendien, artiste Drômoise) seront au coeur de l’inspiration sonore proposée par OLIA LALOBA-SOWILO (Aurélie Panier, chanteuse – sonothérapeute). Dans une démarche interdépendante, l’univers musical sera la source créative d’une peinture performée par l’artiste, au cours de cette expérience vibratoire.

En résumé : performance art et musique , chant d’ailleurs, instruments du mondes, bols tibétains, fréquences thérapeutiques, huiles essentielles.

POUR VOTRE CONFORT APPORTER UN TAPIS DE SOL ET UNE COUVERTURE (doudous acceptés pour petits et grands)

Déroulé : l’exposition et le voyage sonore étant indissociable, il ne sera pas possible d’assister seulement au concert

17h30 : Visite – découverte des oeuvres – choix d’une oeuvre

18H00 : retour à soi – imprégnation visuelle et sensorielle d’une oeuvre choisi (méditation)

18h15-19H30 : voyage sonore

Lieux : Exposition – salle du restaurant le Parc / Voyage sonore & performance : salle les Moulinages (nous vous guiderons jusqu’à la salle)