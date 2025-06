Les Rendez-vous Part’Âges

L’association Solidarité HABITATS : Échanges autour de l’habitat partagé et la cohabitation intergénérationnelle

L’association Dromolib proposera un stand avec des ateliers pratiques destinés aux seniors

L’association AVI : Rencontre pour parler de l’aide et le maintien à domicile

Participer à un questionnaire « Bien-être et Bonheur » de la Maison pour Tous du Petit Charran

Conférence sur les directives anticipées « On ne mourra pas d’en parler » avec l’Association Thanatosphère