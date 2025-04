LES ROUGES DU MIDI

Ce roman (un épisode de la Révolution française) a connu une destinée surprenante : d’abord publié en anglais, gros succès aux USA et au Royaume Uni, puis publié en français, avec un très gros succès en Russie, un livret en est tiré pour faire un ballet, en 1932 Boris Assafief en compose la musique , « Flammes de Paris », et la troupe du Bolchoï le présente dans le monde entier. La mise en scène est reprise en 2008, il est présenté à l’opéra de Paris : le ballet filmé sera projeté dans son intégralité, de la danse au plus haut niveau !