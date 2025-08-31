Au programme : dressage, saut d’obstacles, démonstrations en pleine nature ? dans un cadre professionnel, chaleureux et respectueux.
renseignements au 06 80 90 31 18 ou à ecurie.lsdc@gmail.com
Les Sabots de Cherley-Compétition équestre d’Allex
Assistez à une compétition d’équitation organisée dans le magnifique centre équestre Les Sabots de Cherley. Ouvert à tous, participation locale et esprit de club garantis.
route de crest 26400 Allex
Au programme : dressage, saut d’obstacles, démonstrations en pleine nature ? dans un cadre professionnel, chaleureux et respectueux.