Pour cette saison, la Cité du Chocolat Valrhona propose deux rendez-vous distincts :
– À 11h, une session ouverte à tous les curieux et amateurs de praliné
– À 16h, une version spécialement pensée pour les enfants de 3 à 12 ans, avec une savoureuse histoire sur le praliné racontée dans l’esprit d’Halloween
Les secrets du praliné racontés aux petits et aux grands – La Cité du Chocolat
Les visiteurs dégustent le praliné et découvrent ses secrets à travers une démonstration présentant chaque étape de sa fabrication et les ingrédients qui le composent.
12 avenue du President Roosevelt 26600 Tain-l'Hermitage Tél. 04 75 09 27 27
