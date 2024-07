Face à son destin inexorable, la jeune Lucia comprend que la liberté ne se donne pas…elle se prend ! Une pièce de théâtre (texte et bandonéon) de et par Eduardo Garcia.

A travers « Les Sept Vies de Lucia O. » on découvre une bouleversante et véridique histoire, celle d’une personnalité exceptionnelle au destin hors du commun !

Un récit entre l’Espagne, la France et l’Argentine joué et interprété par le bandonéoniste et comédien argentin Eduardo Garcia.

Durée : 60 minutes