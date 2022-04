Les Sésameries : Concert de rue « La Rue Sésame »

Un opus exceptionnel cette année : à l’ensemble Sésame se joindront une harpiste, un flûtiste et un clarinettiste, pour nous enchanter de leur talent et célébrer la sortie de leur intégrale de la musique de chambre de Ravel chez NoMadMusic.

Le vendredi 10

-au matin, intervention avec harpe avec les scolaires.

-au soir, nous serons à Vienne avec Mozart, Beethoven, Schubert et Brahms. 20H30 à L’Eglise Sainte-Foy

Le samedi 11

-dans l’après-midi, la harpe dans tous ses états. 17H00 à L’Eglise Sainte-Foy

-au soir, après un programme classique (Schubert, Beethoven), nous pourrons entendre le prélude à l’après-midi d’un faune de Debussy et le septuor de Ravel avec flûte et harpe. 20H30 à L’Eglise Sainte-Foy

Le dimanche 12,

-dans la matinée, une déambulation musicale dans les rues du village. 11H00 à l’Office de Tourisme de Mirmande.

-dans l’après-midi, le concert » décalé » nous offrira le plaisir si convivial d’un programme Klezmer, avec piano, clarinette et violoncelle. 15H00 à L’Eglise Sainte-Foy

Et bien sûr, l’intervention auprès des enfants des écoles de Mirmande et de Cliousclat, avec harpe et harpiste ! La traditionnelle conférence d’Elisabeth Brisson, en présence des musiciens, qui saura puiser dans le » Guide de la musique occidentale « , qu’elle vient de publier chez Ellipse, de quoi nous intéresser ! La déambulation dans les rues du village, ouverte à tous, s’enrichira de duos de flûte et violon… Gageons que le final dans le verger communal sera joyeux.