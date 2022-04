Les Sésameries : Concert – Evènement « Intégrale de la musique de chambre de Ravel »

Le vendredi 10

-au matin, intervention avec harpe avec les scolaires.

-au soir, nous serons à Vienne avec Mozart, Beethoven, Schubert et Brahms. 20H30 à L’Eglise Sainte-Foy

Le samedi 11

-dans l’après-midi, la harpe dans tous ses états. 17H00 à L’Eglise Sainte-Foy

-au soir, après un programme classique (Schubert, Beethoven), nous pourrons entendre le prélude à l’après-midi d’un faune de Debussy et le septuor de Ravel avec flûte et harpe. 20H30 à L’Eglise Sainte-Foy

Le dimanche 12,

-dans la matinée, une déambulation musicale dans les rues du village. 11H00 à l’Office de Tourisme de Mirmande.

-dans l’après-midi, le concert » décalé » nous offrira le plaisir si convivial d’un programme Klezmer, avec piano, clarinette et violoncelle. 15H00 à L’Eglise Sainte-Foy

Et bien sûr, l’intervention auprès des enfants des écoles de Mirmande et de Cliousclat, avec harpe et harpiste ! La traditionnelle conférence d’Elisabeth Brisson, en présence des musiciens, qui saura puiser dans le » Guide de la musique occidentale « , qu’elle vient de publier chez Ellipse, de quoi nous intéresser ! La déambulation dans les rues du village, ouverte à tous, s’enrichira de duos de flûte et violon… Gageons que le final dans le verger communal sera joyeux.