Les SILENCIEUSES (récit d’un voyage) : une pièce de théatre de Nicolas RACCAH et Frédérique AÏT-TOUATI

Nicolas Raccah et Frédérique Aït-Touati ont cheminé en quête de ces textes, et découvert dans les bibliothèques, en lieu et place de ces voix, l’hydre aux mille visages de la misogynie en Occident.

Fruit de leur collaboration, le spectacle se tisse autour du parcours d’un homme d’abord sûr de son élan, et qui lentement se décompose, à mesure qu’il touche du doigt cette Histoire qu’on ne lui a jamais apprise.