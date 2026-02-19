Les sociétés secrètes du pays de l’Hermitage en 1851 et leur implication dans le soulèvement républicain

Les sociétés secrètes du pays de l’Hermitage, organisées par le fabricant de brique François Chaboud, réagissent en tentant de provoquer une insurrection. Les villages de la région de Tain l’Hermitage prennent les armes pour défendre la république. Le mouvement sera rapidement et durement réprimé.

On se propose ici, au travers de documents d’archives, de décrire les évènements locaux, de dépeindre l’organisation et le fonctionnement des sociétés secrètes, de brosser quelques portraits d’insurgés et de mesurer l’impact de la répression sur les familles.

Conférence animé par Yves Dumaine de l’association Patrimoine Larnaggio, auteur du livre « Terres blanches, Terres rouges » – L’insurrection républicaine de 1851 dans le pays de l’Hermitage, co-auteur du livre « Histoire et histoires de Larnage ».