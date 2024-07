Les soirÃ©es 5 Ã©toiles des MPT – MPT du Centre-ville

Rendez-vous chaque soir dans les Maison Pour Tous et profitez d’animations en plein air !

PROGRAMME

9 juillet : REPAS PARTAGE / 20h-22h organisé par la joyeuse équipe de la MPT ! Puis projection du film d’animation « Happy Feet » à 22h.

16 juillet : thème PLANÈTE EN FÊTE / 17h-20h

Atelier jardinage, atelier cuisine, rencontre avec les animaux de la « Ferme de Zoé », confection d’instruments de musiques avec des légumes animé par un jardinier-conteur-bricoleur.

23 juillet : thème JEUX D’HIER ET D’AUJOURD’HUI / 17h-21h

Un temps de jeux avec des billes, des cordes à sauter, des jeux vidéos et du rétrogaming.

30 juillet : OPÉRA « LE ROI CAROTTE » / 22h – Parc Jouvet

La sorcière Coloquinte donne vie à des légumes afin que leur roi chasse du trône le Prince Fridolin dont elle veut se venger. Ce dernier doit fuir son palais et suivre un parcours initiatique qui doit lui permettre de chasser le Roi Carotte et de gouverner son royaume avec plus de raison.