Les soirées d’été de la Base Nature

Tout l’été la troupe « La Malle aux libertés » vous accueille sur le site de Base Nature Vercors, imprégnez vous de cet espace unique par un petit jeu de découverte , régalez vous autour d’un repas savoureux où plantes sauvages se mêlent aux saveurs locales et lointaines … et bien sûr laissez vous surprendre par les spectacles riches d’enseignements de la Compagnie « La Malle aux libertés » .

La nuit venue, si vous le souhaitez, continuez l’évasion dans une écohutte , un tipi sioux….. Spectacles et Nature c’est un voyage culturel inoubliable au plus près de la nature. .

18h, La soirée commence …..

Un jeu de découverte » La nature sous nos pas » permet de comprendre les interactions de tous ces petits êtres vivants qui côtoient notre quotidien… Les petits humains eux, courent dans toute la Base Nature à leur rencontre…

Le gong sonne, tout le monde s’approche de cette merveilleuse bâtisse de pierres nommée » la Grange aux loups » Des infusions froides prolongent avec délice nos découvertes…

Les bonnes odeurs s’échappent de la cuisine, elles nous rappellent le conte de Hansel et Gretel…Mais ici, c’est la fée Annette qui a mijoté avec amour ses petits plats uniques : par exemple, salade du voisin et ses fleurs des champs, galettes aux herbes et fromage du Vercors, et le fameux « Gatoloco »…

Le gong résonne ! Vite allons nous installer sous les hêtres centenaires du théâtre de verdure. Place au spectacle ! Nos lutins de ce soir sont attentifs, renards, loups, arbres, clowns partagent avec eux un moment magique que seul le spectacle vivant sait offrir…

Mais la lune chuchote aux étoiles qu’il est temps de rejoindre son tipi, ou sa hutte. La scène magique des rêves s’illumine alors sous les yeux clos, la soirée de pleine nature et ses enseignements seront à coup sûr inoubliables ..