Les soirées fantastiques de la « Belle Époque »

Un spectacle de mentalisme théâtralisé immersif et interactif sur le spiritisme à la « Belle Époque », dans le cadre de Nyons en scène.

Théâtre spiritisme

Tout public à partir de 9 ans / Durée : 1h15

De et avec : Eva Quinto et Viktor Domsgen

Participation artistique : Franck Malfant

Le spectacle

En 1902, la célèbre médium Eva accompagnée de Viktor organisent des séances de spiritisme dans leur salon. Cléopâtre ou Napoléon sont régulièrement invoqués jusqu’au jour où l’esprit d’une jeune fille assassinée prend possession du corps d’Eva. La séance prendra une tournure inattendue, personne ne sortira indemne de cette soirée…

Ce spectacle d’exception vous invite à un incroyable voyage dans le temps. Grace à ce concept atypique, les spectateurs reviennent à l’essence même d’un spectacle : imagination, rêve et émotion ! Costumes d’époque, bougies, phonographe, jusqu’à la montre à gousset ou les lorgnons, rien ne manque, jusqu’au moindre bouton de guêtre. Un spectacle idéal pour s’évader du quotidien.

Hauts en couleur et non sans humour, les personnages de cette reconstitution immersive vous feront oublier le 21ème siècle !

Joué avec succès au festival d’Avignon 2023 sous le titre « Mystères et Merveilles » ainsi que, entre autres, au Théâtre de Gueret (Scène conventionnée) en décembre 2024 rubrique « Inklassables »…