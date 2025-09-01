Pour répondre à ces questions fascinantes, deux expertes du Conseil Départemental, Anastasia Bosvet et Catherine Hamelin, viendront partager leurs connaissances et vous expliquer le voyage secret de l’eau sous nos pieds.
Les sous sols de l’eau de la Veaune – Journées Européennes du Patrimoine
Saviez-vous que sous nos pieds circule une véritable réserve d’eau, souvent invisible ? On marche dessus sans se mouiller, mais comment cette eau s’infiltre-t-elle et chemine-t-elle sous terre ?
854 route du Bois de l'Ane 26260 Chavannes Tél. 04 75 45 11 48