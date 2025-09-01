Visites

Les sous sols de l’eau de la Veaune – Journées Européennes du Patrimoine

Saviez-vous que sous nos pieds circule une véritable réserve d’eau, souvent invisible ? On marche dessus sans se mouiller, mais comment cette eau s’infiltre-t-elle et chemine-t-elle sous terre ?

Les sous sols de l’eau de la Veaune – Journées Européennes du Patrimoine
du 20/09/2025 09:00 au 21/09/2025 19:00

854 route du Bois de l'Ane 26260 Chavannes Tél. 04 75 45 11 48

Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Pour répondre à ces questions fascinantes, deux expertes du Conseil Départemental, Anastasia Bosvet et Catherine Hamelin, viendront partager leurs connaissances et vous expliquer le voyage secret de l’eau sous nos pieds.