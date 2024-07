Les trois mousquetaires

Texte mythique, universel, culte ! Qui n’a jamais joué à d’Artagnan, Porthos, Athos, Aramis et consorts ?! Les Adaptations du roman de Dumas sont légions ! Celle-ci est joyeuse et débridée. À travers la quête des ferrets, nous chevauchons dans l’imaginaire de la bande dessinée. Il y est question, toujours, d’amour, de gloire, de complots et d’amitié mais la logique et le réalisme ont fui nos comparses. Nos héros sincères à la fois téméraires et naïfs se battent, aiment, chevauchent et ripaillent avec bonne humeur dans l’univers du loufoque. Vindiou, la route vers le succès sera longue ! Mais leurs ressources sont infinies. Et leurs maladresses itou ! Tous pour un, un pour tous ! Mordiou ! «