Les vacances olympiques

Programme:

Samedi 4 : 10h atelier tricot thé aux couleurs des JO. / 10h30 inauguration.

Mercredi 8 : 14h tir sportif club St Uze ou Judo/ Self défense club de St Vallier.

Vendredi 10 : 16h animation jeux de plateau.

Samedi 11: 14h Aviron comité Drôme et Ardèche.

Dimanche 12 : 10h30 Hip Hop géant avec Cie Why not de St Uze.

Lundi 13 : 10h lecture pour les 5 -8 ans.

Mercredi 15 : 9h Escrime club de Tain / Tournon. / 14h tir sportif club de St Uze./15h atelier créatif fabrication d’un baby foot.

Vendredi 17 : 16h animation de jeux de plateau.

Samedi 18 : 10h atelier tricot thé aux couleurs des JO.