Festival

Les VALAURIPAILLES

Animations gratuites par 10 groupes d’artistes dans tout le village. Stands et foodtrucks, Buvettes, brasseries, vignerons proposent mets et boissons à deguster sur place au gre de vos déambulation dans Valaurie.

Les VALAURIPAILLES
Le 24/07/2026 19:00

Sur 6 places du village 26230 Valaurie

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Gratuit pour les visiteurs

Artistes des rues: Les BruNénettes, Blues Maracas, Céline, Franck Bernier-Aubert, Didier Toffolini, Caramelo Latino, L’Arbre enjoué (jeux en bois), Jérome Breil (magie!), Batuc’à Gogo, Les Perchées.
Les buvettes des 3 associations partenaires, 2 brasseries, 6 vignerons locaux.
Les stands d’artisanats; bijoux, résine, bougies.
Les stands & food-trucks : grande variété de mets à découvrir au gré de votre déambulation et à déguster sur place.