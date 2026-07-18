Artistes des rues: Les BruNénettes, Blues Maracas, Céline, Franck Bernier-Aubert, Didier Toffolini, Caramelo Latino, L’Arbre enjoué (jeux en bois), Jérome Breil (magie!), Batuc’à Gogo, Les Perchées.
Les buvettes des 3 associations partenaires, 2 brasseries, 6 vignerons locaux.
Les stands d’artisanats; bijoux, résine, bougies.
Les stands & food-trucks : grande variété de mets à découvrir au gré de votre déambulation et à déguster sur place.
Les VALAURIPAILLES
Animations gratuites par 10 groupes d’artistes dans tout le village. Stands et foodtrucks, Buvettes, brasseries, vignerons proposent mets et boissons à deguster sur place au gre de vos déambulation dans Valaurie.
Sur 6 places du village 26230 Valaurie
Artistes des rues: Les BruNénettes, Blues Maracas, Céline, Franck Bernier-Aubert, Didier Toffolini, Caramelo Latino, L’Arbre enjoué (jeux en bois), Jérome Breil (magie!), Batuc’à Gogo, Les Perchées.